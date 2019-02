Deel dit artikel:













Blauw-Wit te sterk voor DOS'46 Blauw-Wit was in eigen hal een maatje te groot voor DOS'46

KORFBAL - DOS'46 heeft in de uitwedstrijd tegen Blauw-Wit Amsterdam een 20-17 nederlaag geleden. De formatie uit Nijeveen kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand en kwam die niet meer te boven. Hierdoor loopt Blauw-Wit weer uit in de strijd om de zesde plaats in de Korfbal League.

DOS'46 begon wel sterk tegen de nummer zes op de ranglijst. Het onderlinge verschil was slechts één punt en bij een overwinning zouden de Nijeveners een plaats stijgen. Tot een stand van 8-8 ging de wedstrijd gelijk op, maar daarna nam de thuisploeg een voorsprong in handen.



Bij rust stond Blauw-Wit met 11-8 voor. Het scoreverloop verliep vervolgens nagenoeg om en om, maar het gat dichtten kon de ploeg van Pascal Zegwaard niet. Ondanks dat Jelmer Jonker met acht treffers topschutter in de wedstrijd werd, kwam DOS'46 niet meer langszij.



Door de nederlaag blijft DOS'46 steken op de zevende plaats met 9 punten uit 13 wedstrijden. Het gat met Blauw-Wit is gegroeid naar drie punten. Ook de andere ploegen in de top van de ranglijst wisten uit te lopen. Volgend weekend ontvangt DOS'46 de nummer vier Fortuna uit Delft.