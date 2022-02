Ooievaarsnesten weggehaald uit hoogspanningsmasten in Meppel

"Ooievaars zijn koppige dieren en zullen hun nest weer gaan opbouwen, dus hebben we beplatingen op de mast aangebracht", laat Karsenberg weten. "Op die manier hopen we dat de ooievaar het uiteindelijk opgeeft en een veiligere plek opzoekt."

In twintig jaar tijd heeft Stam zeker veertig, misschien wel vijftig jongen zien opgroeien. "Ik vind het een beetje sneu voor de ooievaars. Die komen zo terug en denken: 'waar is m'n woning?' Ik heb er wel begrip voor, maar ze nestelden al twintig jaar in de masten en nu wordt het plotseling te gevaarlijk. Ze maakten soms lawaai, maar het waren zulke fijne buren."