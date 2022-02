Politie krijgt 38 tips over lichaam in dakkoffer bij Orvelte

De politie heeft 38 tips gekregen over het levenloze lichaam dat maandagmiddag in het water van het Oranjekanaal bij Orvelte is gevonden. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd gisteravond aandacht aan de zaak besteed.

Of er bruikbare tips tussen zitten, moet de komende tijd blijken. Volgens de politie is er nog veel onduidelijk. Het lichaam zat in een dakkoffer. De politie meldde eerder dat "het goed mogelijk is" dat de koffer al op zaterdag in het water terecht is gekomen.

Gisteren ging de politie verder met het sporenonderzoek op de vindplaats en werd er gedoken om te kijken of er onder water nog sporen zijn. Ook wordt er een buurtonderzoek gedaan, en wordt de dakkoffer onderzocht.