Bewoners flatgebouw de Ellen weer naar huis na gaslek

Bewoners van een flatgebouw aan de Ellen in Assen mogen van de brandweer terug naar hun woningen. In de flat ontstond aan het einde van de middag een gaslek, maar de woningen zijn weer gasvrij.

Ook omwonenden van het flatgebouw die korte tijd uit hun woning moesten, kunnen weer terug naar huis.Bij werkzaamheden werd vanmiddag een gasleiding van de flat doorgezaagd. Daardoor kwam een flinke hoeveelheid gas in het gebouw terecht. Tien tot twintig bewoners van de flat moesten hun huis verlaten.De gasleiding is waarschijnlijk doorgezaagd omdat men er van uit ging dat er geen gas door de leiding zou lopen. Het flatgebouw in de wijk Lariks wordt namelijk elektrisch verwarmd. Wel gebruikt een aantal mensen gas om op te koken.