Gemeente Meppel zet zinnen op havenuitbreiding Staphorst: 'We kunnen niet anders'

Wie denkt aan een haven, denkt niet snel aan Meppel. De waarheid ligt anders. Regio Zwolle wordt in 2030 genoemd als vierde economische regio van Nederland en de haven speelt daarin een belangrijke rol. Met enorme overslagbedrijven, grote fabrieken en een dagelijkse toestroom van volle containerschepen is het een on-Drents groot logistiek knooppunt. De gemeente Meppel en havenbedrijf Port of Zwolle zetten in op groei: de haven kan 30 hectare uitbreiden.

"De haven is voor ons als Meppel heel belangrijk", vertelt hij. "We werken samen met de havens in Zwolle en Kampen onder de naam 'Port of Zwolle'. Samen hebben we een economische waarde van 500 miljoen euro. We hebben in Meppel niet altijd in de gaten dat dat heel veel is. Uitbreiding is noodzakelijk, we kunnen niet anders."