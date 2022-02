Viva la Frida! blijft drie weken langer in Drents Museum

De tentoonstelling Viva la Frida! is drie weken langer te bezoeken. De werken en objecten uit de collecties van het Museo Dolores Olmedo en Museo Frida Kahlo uit Mexico-Stad blijven nog tot en met maandag 18 april 2022 in het Drents Museum.

Oorspronkelijk zou Viva la Frida! op 27 maart eindigen. "Vanwege het succes van de tentoonstelling én de tijdelijke sluiting tijdens de lockdown hebben we de verlenging kunnen doorzetten, in nauw overleg met onze bruikleengevers in Mexico", zegt museumdirecteur Harry Tupan. "Nu kunnen we gelukkig nog heel veel Frida-fans de kans bieden om deze unieke tentoonstelling te komen bekijken."