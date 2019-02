Hurry-Up verrast wel maar wint niet bij BENE-League kampioen Bochelt

Deel dit artikel:













Hurry-Up kwam net tekort tegen de koploper Bocholt (foto: Archief RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft in de uitwedstrijd tegen BENE-League kampioen Achilles Bochelt geflatteerd verloren met 32-29. De Oranjehemden kenden een sterke openings- en slotfase, maar kwamen een opgelopen achterstand halverwege niet meer te boven.

Achilles Bocholt is de onbedreigde koploper in de BENE-League met 16 overwinningen uit 18 wedstrijden. Hurry-Up staat op de tiende plaats, waardoor de ploeg uit Zwartemeer weinig kansen werden toegedicht.



Tijd te kort

In de openingsfase bleef de Drentse formatie echter lang in het spoor van de Belgen. Tot een stand van 11-11 gingen beide ploegen gelijk op. Hurry-Up liet zelfs de kans na om op voorsprong te komen.



Vanaf dat moment nam de thuisploeg een kleine voorsprong die het langzaamaan wist uit te breiden. Pas in de slotfase kwam Hurry-Up weer goed in de wedstrijd. De verdediging van Zwartemeerders dwong de spitsen van Bocholt tot fouten maken, terwijl aan de andere kant het net wel werd gevonden. De voorsprong van Bochelt liep terug, maar bij een stand van 32-29 kwam de zoemer voor Hurry-Up te vroeg.



Oude bekende

Volgend weekend treft Hurry-Up een tegenstander van een kleiner formaat want dan staat de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Quintus op het programma. Dat dit geen garantie voor succes is weet de ploeg nog van de thuiswedstrijd. Toen blameerden de Zwartemeerders zich door gelijk te spelen tegen het toen nog puntloze team.