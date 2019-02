Deel dit artikel:













E&O verliest gevecht van slimmer Quintus 2 Freek Gielen spreekt zijn groep streng toe (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - E&O heeft de zevende nederlaag van het seizoen geleden. De eredivisionist uit Emmen verloor een pittig gevecht van laagvlieger Quintus 2: 24-26.

De thuisploeg schoot uit de startblokken. Onder meer Rick Wielage en Gijs Freriks zorgden op snelheid voor de overtuigende voorsprong (8-3).



Ervaren

In het vervolg kwam Quintus 2 in het gewenste ritme. De Heulse reserveploeg staat voorlaatste in de eredivisie, maar werkte zich in Drenthe met knap terug in het treffen (9-9).



Na rust (15-16) bleef Quintus 2 aan de goede kant van de score. Jeffrey Kiers zorgde met de 23-25 voor de aansluiting. Aan de overkant kreeg E&O de dekking niet dicht, waardoor de ervaren gasten uit Zuid-Holland aan het langste eind trokken.



Grijze middenmoot

Door de nieuwe verliespartij zakt E&O in de grijze middenmoot. De Runner-Up competitie, waarbij gestreden wordt om een plaats in de achtste bekerfinale, is het lot van de Emmenaren.