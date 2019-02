Deel dit artikel:













Brandweer bevrijdt spelend meisje uit boom in Assen De brandweer bevrijdde het meisje (foto: Van Oost Media) Het meisje speelde buiten bij de wijk Pittelo in Assen (foto: Van Oost Media)

Een meisje uit Assen dat het vanochtend hogerop wilde zoeken door in een boom te klimmen, moest worden gered door de brandweer.

Het kind kwam in de boom nabij de Donaustraat in de wijk Pittelo klem te zitten met haar been. Hij zat vast tussen twee dikke takken, waardoor het meisje niet meer zelf los kon komen.



De brandweer plaatste een zogenoemde spreider onder haar been. Daarmee werden de takken uit elkaar gedrukt, zodat het kind kon worden bevrijd.



Van ambulancemedewerkers kreeg ze twee knuffels voor de schrik. Op een schaafwondje na bleef het meisje ongedeerd.