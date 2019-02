Deel dit artikel:













Programma zondagvoetbal Bekijk hier het programma van het amateurvoetbal van vandaag

VOETBAL - Heerlijk weer en dus wordt er vandaag volop gevoetbald. De meest in het oog springende wedstrijd is misschien wel de topper in de hoofdklasse A tussen twee titelkandidaten: Hoogeveen en RKZVC.





WKE'16 komt dit weekend niet in actie vanwege het overlijden van 'witte' Jan Oosting



Lees ook: WKE'16 rouwt om 'witte' Jan Oosting



Bekijk hieronder het complete programma van vandaag...



