WKE'16 rouwt om (witte) Jan Oosting WKE'16 rouwt om Witte Jan Oosting (foto: WKE'16)

VOETBAL - WKE'16, de zondagderdeklasser uit Emmen, heeft dit weekend alle wedstrijden afgelast vanwege het overlijden van (witte) Jan Oosting.

Oosting speelde was in de jaren '70 een vaste waarde in de hoofdmacht van de club. Later bekleedde hij er diverse functies. Zo was hij grensrechter, leider en was hij materiaalman in het jaar dat WKE landskampioen werd bij de amateurs.



De laatste jaren deed Oosting het wat rustiger aan, maar was hij een vaste bezoeker van de wedstrijden van de hoofdmacht. Overigens speelde Oosting, die gistermiddag op 70-jarige leeftijd plotseling overleed, ook nog enkele seizoenen bij Drenthina.