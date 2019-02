Tunneldek nieuwe spoorbrug Assen ligt op zijn plek

Het tunneldek van spoortunnel De Maten bij Assen-Zuid is vannacht op de juiste plek gelegd. De werkzaamheden duren al het hele weekend waardoor er geen treinen rijden van en naar Assen.

"Dit is een één miljoen kilo zwaar dek. Hij is 35 meter lang en 15 meter breed. Hij wordt op karretjes deze kant opgereden, half gedraaid en dan ingereden", zegt projectmanager Bernadette Paping van ProRail.De nieuwe tunnel verbindt de Europaweg Zuid met de Dennenweg. In de tunnel komt een rijbaan met twee rijstroken, een fietspad in twee richtingen en een voetpad. De tunnel is het laatste onderdeel van het grote ontwikkelingsproject FlorijnAs in Assen.Naar verwachting wordt de tunnel eind 2019 opengesteld voor het verkeer.