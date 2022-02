Eerdere 'aanvallen' succesvol afgewend

Meerdere keren ligt de Asser kazerne zelf 'onder vuur'. Begin 2011 wil het kabinet de locatie sluiten als bezuinigingsmaatregel. Er worden allerlei acties op poten gezet. Ook Jacques Tichelaar, die dan commissaris van de koningin (CdK) is in Drenthe, roert zich flink. Met succes. In juli van dat jaar wordt duidelijk dat de kazerne toch open blijft. Assen haalt opgelucht adem, maar niet voor lang.

Twee jaar later hangt de toekomst van de Johan Willem Friso Kazerne opnieuw aan een zijden draadje. Op Prinsjesdag 2013 wordt bekend dat de JWF-kazerne in 2017 zou moeten sluiten. En weer tot woede van de Drentse politiek. CdK Tichelaar begint opnieuw een stevige lobby richting Den Haag. In het akkoord tussen regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP is uiteindelijk 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor regionale werkgelegenheid. Daardoor kan onder meer de kazerne openblijven, een grote wens van de ChristenUnie. De kazerne is (voorlopig) weer gered.

Weer op de schopstoel

Maar ook nu in 2022 zit de kazerne weer op de schopstoel. Staatssecretaris Van der Maat wil de militaire activiteiten in Noord-Nederland concentreren in Havelte. De ruim duizend militairen van de Luchtmobiele Brigade en het opleidingscentrum wil hij verhuizen, maar op die manier wel de werkgelegenheid in de regio behouden. Harde toezeggingen zijn nog niet gedaan.

Hoewel er nog niets in beton gegoten is, slijpen de provincie Drenthe en de gemeente Assen alvast en opnieuw de messen. Twee keer eerder hielden zij de deuren van de kazerne open. Maar of dat ook deze keer gaat lukken?