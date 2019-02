Drenthe Toen #24: Nominaties DHV-prijs 2018 bekend en de eerste Drentse dierentuin was in Assen

Wat veel mensen niet weten, is dat niet Emmen, maar Assen de eerste dierentuin van Drenthe had. In 1978 ontstond het idee ervoor, naar aanleiding van Artis dat in Amsterdam destijds al enorm populair was. Historisch onderzoeker Henk Luning ploos de geschiedenis van het Asser dierenpark uit en vertelt erover in deze aflevering van Drenthe Toen. Verder blikken we onder meer vooruit op de DHV-prijs, die 17 maart wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de Drentse geschiedschrijving

02.04 - De genomineerden voor de DHV-prijs 2018 zijn de boeken 'De nacht van Byrman' van Egbert Brink, 'Spitten voor de vijand' van Erik Dijkstra en de glossy 'Darp' van projectgroep Trots op Darp.12.06 - De grootste helikopterfabriek stond ooit in Hoogeveen. Luchtvaartjournalist Gerrit Boxem zet de geschiedenis op een rijtje.23.03 - Old Neis over contactadvertenties27.07 - In Opnamen uit het Archief horen we een gesprek van Geesje Been met de Drentse groep Hydra over hun carnavalshit 'Als het gras twee kontjes hoog is'.32.07 - Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen is overdonderd door een grote hoeveelheid giften . Curator Friggo Visser vertelt erover.38.47 - Jans Tabak vertelt anekdotes over het Diever van vroeger.43.59 - Assen had al ver voor Emmen de eerste dierentuin van Drenthe.49.00 - Opnamen uit het Archief: Geesje Been interviewde in 1967 een vrouwelijke dierenarts in Emmen.53.04: Jeugdherinnering van Wiebe Kruijer gelezen door Robbert OostingArd van der Tuuk (juryvoorzitter DHV-prijs)Anja Schuring (voorzitter Drents Historische Vereniging)Gerrit Boxem (luchtvaartjournalist)Friggo Visser (curator Keramisch Museum Goedewaagen)Jans Tabak (verzamelaar historische verhalen over Diever)Henk Luning (historisch onderzoeker)Sophie Timmer