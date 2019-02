'Geef sportclubs met zonnepanelen voorrang op aansluiting stroomnet'

Sportclubs en dorpshuizen moeten voorrang krijgen op aansluiting op het elektriciteitsnet als ze zonne-energie willen opwekken. Dat vinden PvdA-statenlid Peter Zwiers, Siert van der Laan van voetbalvereniging Nieuw Buinen en Paul van Dijk van Drenthe Sport Duurzaam. Ze zijn een petitie begonnen.

Doordat het elektriciteitsnet vol raakt, kunnen meerdere sportverenigingen en andere organisaties in Drenthe geen zonnepanelen op hun daken leggen. Het gevolg is dat ze niet kunnen verduurzamen en niet kunnen werken aan lagere energielasten, schrijven de drie initiatiefnemers op de website van de petitie De eerste vereniging waarbij het probleem aan het licht kwam, was vv Nieuw Buinen. De club wil 250 zonnepanelen aanschaffen en regelde alles wat nodig was om ze te kunnen laten plaatsen, maar kan voorlopig niks, omdat het stroomnet in dat gebied vol is. Hetzelfde geldt voor verenigingen in de gemeente Midden-Drenthe Volgens de initiatiefnemers van de petitie worden alle aanvragen van 'grootverbruikers' om te worden aangesloten op het net nu op volgorde van binnenkomst behandeld. De initiatiefnemers willen dat dit veranderd: het maatschappelijk rendement moet volgens hen voorrang krijgen, zodat verenigingen altijd de garantie krijgen dat ze worden aangesloten.Inmiddels hebben de Drentse Statenfractie van de PvdA en de Kamerfractie er bij minister Wiebes (Economische Zaken) op aangedrongen om maatschappelijke organisaties voorrang te geven. Maar dat heeft nog niks opgeleverd. Met de petitie hopen Zwiers, Van der Laan en Van Dijk de minister van gedachten te laten veranderen