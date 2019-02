Deel dit artikel:













De vijfde klasse F: Dag 266 zonder zege Stralende gezichten en een kratje bier in Erica (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Op 26 mei 2018 wist Erica'86 voor het laatst te winnen. Reden genoeg voor de camera van Onze Club om een bezoek te brengen aan de hekkensluiter van de beroemdste vijfde klasse F van het Noorden.

Geschreven door Stijn Steenhuis

2-3, 0-1, 1-2 en 1-10. Het zat Erica'86 in de heenronde van de vijfde klasse F niet mee. Alleen tegen VEV (3-3) werd niet verloren. De rood-gelen hebben al 266 dagen niet gejuicht.



Keertje tijd

"Tot aan de rust staan we voor of net achter. De tweede helft geven we het helemaal weg. Zeg het maar", is aanvoerder Jeroen Boer radeloos. "Het wordt wel een keertje tijd dat we wat gaan pakken", voegt Sven Huls toe aan de woorden van zijn teamgenoot.



De bezoekers uit Dalerpeel, NKVV, controleren het duel. "We plakken daar nog zeven dagen achteraan. Dan kijken ze volgende week maar weer", liet coach Johan Knol voor de tijd los over de verliesreeks van de thuisploeg. Voor rust wordt een goal van Patrick Biesbrouck afgekeurd. Een vrije bal van captain Tom Hilbink is een makkelijke prooi voor de keeper van Erica'86: Jordi Weering.



Zoon Sven

Na een uur spelen kan Wesley Wessels zorgen voor verlichting voor de hekkensluiter. De strafschop van de spits wordt gekeerd NKVV-goalie Mike Deuten. De coach van Erica'86 Cor Huls wordt zenuwachtig. Tot zoon Sven Huls een aantal minuten later de bal beroerd.



De jonge Ericaan maakt op aangeven van Wessels de 1-0. Het publiek in Erica houdt de adem in. Spelers in het rood-geel krijgen kramp of zien rood. NKVV klopt nog eens op de deur, maar de gasten uit Dalerpeel horen een pijnlijk eindsignaal klinken. 1-0. Na 266 dagen staat de teller van Erica'86 weer op nul.



Degradatiestress

Door de mierzoete zege geeft Erica'86 de rode lantaarn in de vijfde klasse F over aan DOS'63. De formatie uit Linde is met drie punten uit tien duels de nieuwe hekkensluiter. Van degradatiestress is geen sprake. Het betreft de laagste afdelingsklasse van het Noorden.