Amazone Marleen Meijer weer de beste van Drenthe Marleen Meijer werd Drents kampioen met haar paard Abrinosa (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Marleen Meijer heroverde in de manege van De Stroomruiters in Beilen de Drentse titel bij het ZZ-springen. Als laatste starter in de barrage sleepte ze met haar paard Abrinosa de titel in de wacht.

Geschreven door Steven Stegen

De amazone uit Emmen had zich met twee paarden gekwalificeerd voor de barrage. Dat leek een riante uitgangspositie, maar de paarden van Stal Marcel de Boer hadden een nog groter aandeel. Van de zes combinaties in de ronde op tijd kwamen er vier uit deze stal. Vooral Alex Gill manifesteerde zich sterk. De Britse ruiter ging met zijn schimmel Don Velner aan de leiding en stond met Guppie VDL tweede op het moment dat Meijer met Abrinosa als laatste nog in het parcours kwam.



Het leek voor Marleen Meijer een onmogelijke klus om Gill nog te kloppen, maar ze wist de zeven hindernissen in de barrage ruim drie seconden sneller te nemen. "Het leek inderdaad een onmogelijke opgave, maar ik weet dat Abrinosa een heel snel paard is. Daar moet je dan ook op vertrouwen."



Twee jaar geleden was Marleen Meijer ook al Drents kampioen, toen met Carmel, het paard waarmee ze nu als vierde eindigde. Vorig jaar moest ze de titel afstaan aan Lennard de Boer, die dit jaar niet aan de start kwam.