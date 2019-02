Deel dit artikel:













Auto vol in de vangrail op A32 bij Havelterberg Ongeluk op de A32 bij Havelterberg (foto: Van Oost Media) De auto raakte zwaarbeschadigd (foto: Persbureau Meter) De vrachtwagen raakte ook beschadigd (foto: Persbureau Meter)

Na een botsing met een vrachtwagen op de A32 bij Havelterberg, belandde een auto vanmiddag rond drie uur met de achterkant in de vangrail.

De auto's kwamen uit de richting van Steenwijk. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.



De bestuurder van de auto is onderzocht in een ambulance en hoefde niet naar het ziekenhuis.