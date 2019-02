Deel dit artikel:













In een oude terreinwagen de Oostzee rond voor het goede doel Vlnr: Jos Meuge, Antony Klaassen en Erik en Maruschka Warta hebben twee oude Landrovers helemaal opgeknapt (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

Ze zijn met twee teams en ze zijn vanaf komende vrijdag twee weken op elkaar aangewezen; Antony Klaassen en Jos Meuge uit Coevorden en Erik Warta en zijn vrouw Maruschka uit Dalen. Zij hopen met de Baltic Sea Circle veel geld in te zamelen voor de nierstichting.

Geschreven door Hielke Meijer

Achter het huis van Antony in Coevorden staat een hele serie rally-auto's. Hij heeft onlangs nog een tocht door Portugal gemaakt. Maar nu staat de volgende tocht alweer voor de deur. Twee twintig jaar oude Landrover Discovery-terreinwagens heeft hij er met zijn reisgenoten voor opgeknapt.



Donor-auto

Antony: "We hebben wat kleinere en gemakkelijker runs al gemaakt. Maar nu gaan we meer kilometers maken in extremere kou. Bij de twee landrovers hebben we een donor-auto aangeschaft om de onderdelen te gebruiken die we nodig hadden. En de rest verkopen we weer."



Onderweg langs de Noordkaap verwachten de teams temperaturen tot wel 30 graden onder nul. Daarom zit er op de leidingen in de auto her en der verwarmingssystemen. Antony Klaassen: "In eerste instantie hebben we de Landrovers helemaal gedemonteerd. We moesten rubbers vervangen, vloerplaten en dorpels die lekten vervangen. Maar de Discovery's zijn echte diesels, die door blijven gaan. Je kunt de tocht met een nieuwe auto doen, maar wij vinden het een uitdaging om het met een oude te doen."



7.500 kilometer

De tocht start volgend weekend Hamburg. De route is 7.500 kilometer lang. Op een aantal vaste plaatsen na kunnen deelnemers zelf bepalen waar ze langs rijden. De tocht gaat in elk geval grotendeels over onverharde wegen.



Beide Drentse teams hebben stoere namen gekozen. Antony en Jos vormen het team Bullet Proof. Erik en Maruschka zijn het team Hardwire, naar een nummer van de heavy-metal-band Metallica,



Er doen ongeveer 100 teams mee aan de speciale winter-editie van de Baltic Sea Circle. Elk team moet minimaal 750 euro sponsorgeld opbrengen voor een zelf gekozen goed doel. De Drenten kozen voor de nierstichting. Ze willen 4.000 euro bijeen rijden en hebben dat al grotendeels binnen.



Nierproblemen

Antony: "Mijn vrouw is dialyseverpleegkundige bij Treant. En ik heb zelf ook nierproblemen gehad. En we kennen in onze omgeving nog meer mensen die dat ook hebben gehad of nog hebben. Het is een vreselijke ziekte. Wij willen vooral geld inzamelen om gezinnen te ondersteunen waarvan een van de kinderen wekelijks tot wel vier keer naar een dialysecentrum moet."



Het sponsorgeld gaat rechtstreeks en volledig naar het goede doel. De reiskosten zijn voor de teams zelf. "Het leuke is dat het hetzelfde slag volk is. Mocht je in de problemen komen dan is er altijd wel een team dat je kan helpen. Dus dat is heel gezellig", aldus Antony Klaassen.



De Baltic Sea Circle is een tocht van 7.500 kilometer om de Oostzee. Ze willen het rondje gaan maken via Noorwegen en Rusland.