Raad van State schrapt grootschalig recreatieplan Land van Bartje

De Raad van State heeft vandaag de uitbreidingsplannen van Het Land van Bartje in zuidelijke richting afgewezen. Het recreatiepark is al jaren bezig met de plannen, de eerste ideeën stammen uit 2010.

De hoogste bestuursrechter ziet geen probleem in het plan om meer recreatiewoningen in het noordelijke deel van Land van Bartje te bouwen. Maar de plannen voor grootschalige dagrecreatie in het zuidelijke deel in de huidige vorm is volgens de Raad van State onacceptabel. De vernietiging van dat deel van het plan betekent dat initiatiefnemer Kranenburg geen multifunctioneel gebouw mag bouwen, geen paardenstallen en -bakken, overkappingen, speeltoestellen en geen klimtoren.