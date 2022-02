Sluiting kazerne Assen valt niet goed: 'Heel het Noorden leegtrekken is gewoon een slecht plan'

Dat het personeel wordt overgeheveld naar Havelte, zou de mogelijke sluiting van de kazerne in Assen draaglijker kunnen maken, omdat de werkgelegenheid in Drenthe daardoor niet verandert. Toch is dat iets waar Meeuwissen nog niet zo zeker van is. "Het is nog maar de vraag of dat ook zo in het plan staat en in welke mate dat het geval is. Vanuit Havelte worden ook weer functies overgeheveld naar de rest van het land, dus per saldo blijft de werkgelegenheid wél een probleem."