Voetbalclubs Emmen lossen scheidsrechtersprobleem samen op Scheidsrechter Herman Wesseling uit Weiteveen (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

Zeven voetbalclubs in de gemeente Emmen hebben afspraken gemaakt over het werven en opleiden van nieuwe scheidsrechters. De clubs hopen jongeren en andere geïnteresseerden te stimuleren om scheidsrechter te worden.

In het convenant staan afspraken op het gebied van gedrag en respect richting scheidsrechters, maar bijvoorbeeld ook over samen trainingen en cursussen organiseren.



'Leuke hobby'

Scheidsrechter en scheidsrechterscoördinator van VV Schoonebeek, Herman Wesseling, is blij met convenant. Hij hoopt op meer nieuwe aanwas, want dat is hard nodig.



“Het is gewoon een leuke hobby om lekker tussen die spelers te lopen. Het spelletje lekker voort te laten gaan en ingrijpen waar dat nodig is.”



Scheidsrechterspool

Een belangrijk onderdeel van het convenant is de scheidsrechterspool. Scheidsrechters fluiten niet alleen voor hun eigen vereniging, maar zullen ook steeds vaker bij een andere club op het veld staan. Clubs helpen zo elkaar en scheidsrechters krijgen meer weerstand en ervaring.



“Je merkt dat bij sommige verenigingen scheidsrechters af en toe een weekendje vrij zijn. Die kunnen dan misschien bij een andere club aan de slag gaan. Dat is echt ideaal”, zegt scheidsrechter Wesseling.



'Geweldige ervaring'

Richard Feringa is scheidsrechter bij SVBO in Barger-Oosterveld en zit ook in de scheidsrechterspool. Onlangs floot hij in Schoonebeek. “Dat was een geweldige ervaring. Ik kan het iedereen aanraden. Je bent met andere spelers en wordt daardoor ook meer getest”, aldus Feringa.



'Dit gaat werken'

Het initiatief voor dit convenant komt van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost-Drenthe (HZOD). De gemeente Emmen ondersteunt de samenwerking door bij te dragen in de kosten. Clubs die meedoen zijn: SVBO, Drenthina, vv Schoonebeek, DZOH, Klazienaveen, vv Bargeres en SWB (jeugd van vv Schoonebeek en Weiteveense Boys).



“Ik ben er van overtuigd dat dit gaat werken. De instroom is aanzienlijk toegenomen. De nieuwe cursussen lopen redelijk vol. In februari gaan we ook starten met de nieuwe cursus. En ook de deelnemende verenigingen zoeken elkaar meer en meer op en dat is nu ook het doel van het convenant”, zegt Edgar Voortman van de HZOD.