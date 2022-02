Kabinet wil horeca langer open en thuiswerken schrappen

Langere openingstijden voor de horeca en het schrappen van thuiswerk. Dat zijn twee van de versoepelingen van de coronamaatregelen die bij het kabinet op tafel liggen. Er is vandaag een extra ministerraad geweest om de maatregelen volgende week direct mogelijk te maken, melden Haagse bronnen aan het ANP.

Er wordt over een aantal versoepelingen nagedacht, door het kabinet. Zo zal de 1,5 meterregel in de horeca mogelijk verdwijnen, net als de regel dat gasten een zitplaats moeten hebben. Ook zouden mensen weer een onbeperkt aantal gasten thuis mogen ontvangen en zouden over enkele weken weer festivals en grote evenementen mogen plaatsvinden als er vooraf getest wordt. Het ligt voor de hand dat er ook versoepelingen aan komen voor bioscopen en theaters.