Meer 65-plussers voor de klas: 'De mix in leeftijd is belangrijk'

In 2020 gaven 35 leerkrachten les van 65 jaar of ouder op basisscholen in Drenthe. In 2011 waren dat er nog twee. De piek van het aantal oudere leerkrachten lag in 2019. In dat jaar waren er 52 leerkrachten actief van 65 jaar of ouder. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS en Omroep Gelderland.

De Maria in Campisschool in Assen heeft ook een 65-plusser in dienst. Het andere personeel is hier erg over te spreken. "Zo iemand heeft een hele bak aan les- en levenservaring", zegt intern begeleider Nicole Tammenga. "Ook hebben ze veel meer ervaring in het omgaan met kinderen.

Mix is belangrijk

Ondanks dat er aardig wat 65-plussers voor de klas staan, komen er ook startende leerkrachten binnen bij Maria in Campisschool. "Alleen 65-plussers voor de klas zou ook niet goed zijn natuurlijk", vindt Tammenga. "Op onze school hebben we een mooie mix tussen startende en hele ervaren leerkrachten. We kunnen zo veel van elkaar leren. De oudere generatie leert bijvoorbeeld over ICT en de jongere generatie kan ook om hulp of advies vragen."