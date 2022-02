Een voormalig directeur van zorgboerderij De Vier Linden in Papenvoort wordt vervolgd voor uitbuiting van een cliënt. Het slachtoffer moest naar eigen zeggen fysiek zware arbeid verrichten en voelde zich zelfs gedwongen een keer mee te helpen met de SM-praktijken van haar zorgverlener Willy B.

De cliënt deed bijna acht jaar geleden al aangifte, maar het Openbaar Ministerie (OM) besloot de zaak twee jaar later te seponeren. De vrouw kreeg ook nul op het rekest bij de politie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Financiële Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), het Zorgkantoor, de Arbeidsinspectie, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Advies en Meldpunt OGGZ. Dat meldt RTL Nieuws

Zorg ondermaats

De vrouw stapte daarop zelf naar de rechter, omdat er volgens haar wel genoeg bewijs is. De rechtbank heeft nu besloten dat het OM alsnog de voormalige zorgverlener moet vervolgen voor uitbuiting. Tientallen documenten die RTL Nieuws inzag en gesprekken met getuigen onderschrijven dat de zorg ondermaats was.

Het slachtoffer is slechthorend, slechtziend en kampt met psychische problemen door misbruik in haar jeugd. Ze woonde samen met haar partner ruim twee jaar op de zorgboerderij in Papenvoort.

Gratis arbeidskracht

De vrouw voelde zich een gratis arbeidskracht die ook nog eens zware arbeid moest verrichten. Zoals het uitgraven van een riolering. Ook voelde ze zich een keer gedwongen om mee te werken aan de SM-praktijken van Willy B., die op de zorgboerderij ook een SM-studio runde.

"Het was een helletijd. Wij werden gewoon als slavinnen behandeld", blikt de vrouw terug op haar tijd in de zorgboerderij. "Die mensen zijn gewetenloos. Het interesseert ze niet hoe jij je voelt. Als je maar geld oplevert."

Nationaal Rapporteur

"Ik vrees dat deze zaak niet uniek is", zegt Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar tegen RTL Nieuws. Het feit dat geen van de gealarmeerde instanties, van politie tot inspectie, aanvankelijk echt tot op de bodem uitzocht wat er speelde, is volgens hem een groot probleem dat aangepakt moet worden. De rapporteur is de belangrijkste adviseur aan de overheid over de aanpak van uitbuiting.

"Ik hoop dat men hiervan schrikt. En dat we ervan leren", aldus Bolhaar. "Deze zaak moet aanleiding geven om veel breder te kijken. Om open te staan voor een problematiek die helaas bij onze tijd past. Uitbuiting is ronduit crimineel en ronduit fout. Omdat het om de meest misselijkmakende manier gaat om kwetsbare mensen ondergeschikt te maken aan jouw verdienmodel. Het is moderne slavernij."

Justitie nog bezig

B. laat via haar advocaat weten de beschuldigingen te weerspreken en met vertrouwen de afloop van de strafzaak tegemoet te zien. Wanneer er een zitting komt, is volgens het OM nog niet te zeggen, omdat aanvullende getuigenverhoren op verzoek van de verdediging nog moeten worden verwerkt.