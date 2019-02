Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Euforie FC Emmen snel verdwenen: 2-1 nederlaag FC Emmen verloor vanmiddag met 2-1 van Excelsior en zakt onder de streep (foto: Gerrit Rijkens - archief)

VOETBAL - FC Emmen hoopte op een reuzensprong op de ranglijst, maar staat na de 2-1 nederlaag bij Excelsior weer onder de streep. De Drentse ploeg verspeelde een voorsprong door een goal van Michael de Leeuw binnen vijf minuten.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de nederlaag staat Emmen 16e met 24 punten uit 22 duels. De voorsprong op hekkensluiter NAC blijft 8 punten.



FC Emmen speelde een volwassen, degelijke eerste helft tegen een ploeg die angstig begon en vooral de nul wilde vasthouden. De thuisclub dwong behoudens drie corners geen echte kans af, al was Ryan Koolwijk met een vrije bal dicht bij succes. FC Emmen dwong wat meer af, maar inzetten van Sven Braken, Michael de Leeuw en Andrej Lukic (die laatste koppend uit een corner) leverden geen treffer op.



Veertien minuten na rust scoorde de Drentse club wel. Een voorzet van Caner Cavlan werd binnengekopt door Michael de Leeuw. Het was voor de aanvaller zijn eerste goal in het rood-wit. De Leeuw werd na zijn goal meteen gewisseld voor Reuven Niemeijer.



Vijf minuten later stond het echter 2-1. Marcus Edwards mocht twee minuten na de 0-1 veel te gemakkelijk uithalen vanaf zo'n 18 meter en verschalkte daarmee Kjell Scherpen. Drie minuten later was het opnieuw raak. Invaller Dennis Eckert was het eindstation van een aanval die Excelsior mocht opzetten, nadat de thuisclub een snelle vrije bal nam en Nick Bakker nog op de middellijn lag.



Dick Lukkien probeerde met Jafar Arias en Luciano Slagveer (voor Alexander Bannink en Michael Chacon) nog een slotoffensief te forceren, maar echte kansen kwamen er niet. Anco Jansen was er met een afstandsschot nog wel dichtbij, maar Excelsior-doelman Alessandro Damen redde. In de counters had Excelsior Emmen aan de andere kant nog meer pijn kunnen doen, maar Kjell Scherpen bleek niet nog eens te passeren.