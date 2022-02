De Branden bij Drouwenerzand verandert in natuurparadijsje

Doorkijkjes

Naast het terugbrengen van de vele knikjes in de beek, komt er bij twee stuwen een vispassage. Ook wordt er ruimte gemaakt voor waterberging. In het gebied wordt meer water vastgehouden in de beek zelf, in de restanten van de huidige loop en in diverse laagten en greppels. Tussen De Branden en het aangrenzende natuurgebied Drouwenerzand komen doorkijkjes in de aanwezige houtwallen.

Het beekherstel in de gemeente Borger-Odoorn wacht nog een grote, vergelijkbare opgave: de Bronnegermaden ten zuidoosten van Borger. Galetzka kan nog niets zeggen over dit volgende hoofdstuk. "Behalve dat er voor nu stevig over wordt nagedacht."

Wandel- en fietspaden

Naast natuurherstel en waterbeheersing biedt het project rondom de Hunze ook kans op recreatief vlak, zegt Aries Kuiper van de gemeente Borger-Odoorn. "Vanuit omwonenden ontvingen wij het signaal dat ze graag het gebied in willen." Aan die wens is gehoor gegeven door ook ruiter-, wandel- en fietspaden op te nemen in het plan.

Samen met de buren van de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo wordt er ook werk gemaakt van een fietsroute langs de oevers van de Hunze. Het gaat om een doorgaand tracé tussen Westdorp en het Zuidlaardermeer. Met daaraan gekoppeld lussen bij elk omliggend dorp. "Het stelt gebruikers van het tracé in staat om de omgeving eens goed te verkennen."

De route sluit aan op het al bestaande fietsknooppuntennetwerk. "Deels maken we gebruik van bestaande wegen. Waar dat ontbreekt of het wegdek is verslechterd, plaatsen we nieuw beton of we repareren het."

Archeologisch beleefpunt

Bij De Branden wordt nog nagedacht over het plaatsen van een archeologisch beleefpunt. "Het uitgangspunt is het realiseren van een plek die stilstaat bij de oude bewoners van weleer, de jagers en verzamelaars."