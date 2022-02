Is sluiting van kazerne in Assen een zegen voor kazerne in Havelte?

Dat Assen aan de beurt is zag burgemeester Rikus Jager van Westerveld, waar de Johannes Postkazerne in Havelte onder valt, wel aankomen. Juist met het oog op duurzaamheid hebben de nieuwere gebouwen van 'zijn' kazerne een streepje voor. "Toen de discussie eerder ook al ging over de sluiting van de kazerne in Assen, is de staat van de gebouwen doorslaggevend geweest. Dat maakt dat Havelte ook in de uitstekende positie is gekomen waar het nu is: namelijk een grote kazerne met veel potentie."

Met een mogelijk einde van de kazerne in Assen wordt in Havelte daarom juist over de opties voor uitbreiding gesproken. Van zowel mankracht als materieel. "De kazerne in Assen heeft geen mogelijkheden voor uitbreiding. Havelte heeft dat wel. Ik denk dat we samen met onze buurgemeente Steenwijkerland uitstekend de mensen kunnen opvangen."

Uitbreiding in Havelte?

"We moeten het breder gaan bekijken", stelt burgemeester Jager. "Het belangrijkste voor mij en voor de rest van de gemeente Westerveld is dat we het met elkaar gaan hebben over het behoud van werkgelegenheid voor heel Noord-Nederland."

Opvallend genoeg spreekt Jager zich niet hardop uit voor het behoud van de kazerne in Assen. Want dat er veranderingen aan zitten te komen, is volgens hem onvermijdelijk. "De wijze waarop het leger tegenwoordig wordt ingezet is anders dan bijvoorbeeld in de vorige periode van koude oorlog. Plus, men is natuurlijk ook druk met de transitie naar duurzaamheid."