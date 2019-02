Deel dit artikel:













MSC klopt Be Quick 1887 met 3-0 Drie punten voor MSC (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - MSC heeft de negende winstpartij in de hoofdklasse A geboekt. Op eigen veld rekende de formatie van Berry Zandink af met Be Quick 1887: 3-0.

Voor rust opende Justin Benjamins namens MSC de score. "Be Quick 1887 heeft de afgelopen weken een hoop vertrouwen getankt. Voor rust hebben we dat snel teniet gedaan", is hoofdcoach Berry Zandink na het duel uitgelaten. "We hebben voor rust verzuimd een flink aantal kansen te benutten, waardoor Be Quick 1887 na de pauze terug kon komen."



Danny Bijlsma

In de tweede helft kregen de gasten uit Haren een aantal uitgelezen mogelijkheden gelijk te maken. "Zij gooien alles op alles. In die fase redt onze doelman Raimon Benjamins ons een aantal keer. Danny Bijlsma weet de 2-0 te maken, waarna het bij hen in elkaar klapt."



Genieten

Snel na de goal van Bijlsma gooide Benjamins het treffen in Meppel met de 3-0 op slot. "Toen konden we eindelijk een beetje van het weer genieten", lacht Zandink tot slot. Door de zege stijgt MSC naar de zesde plaats in de hoofdklasse A.