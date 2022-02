Coronacijfers later door technische problemen: 2264 nieuwe gevallen

Aan het eind van de middag werden wel cijfers vrijgegeven, maar die bleken niet te kloppen en daarom trok het instituut die weer in. Waarschijnlijk was toen sprake van een dubbeltelling. Dat komt mogelijk doordat het RIVM een nieuwe manier van werken heeft. Positieve uitslagen van coronatests gaan voortaan rechtstreeks naar het RIVM. Ze gaan dus niet meer via tussenstappen bij de GGD'en. Dat moet voorkomen dat het systeem vastloopt en achterstanden ontstaan.

Het besmettingsaantal van vandaag in Drenthe ligt fors lager dan dat van gisteren toen het RIVM bijna 11.000 nieuwe besmettingen meldde. Dat aantal was echter vertekend doordat het instituut toen een achterstand had weggewerkt. Door het hoge aantal dagelijkse besmettingen van de afgelopen tijd was een achterstand ontstaan. Of er ook vandaag nog besmettingen van eerdere dagen zijn meegeteld, is niet duidelijk.