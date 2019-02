Deel dit artikel:













DVSV verliest topper, dubbele kater Van der Zweerde Topschutter Brian van der Zweerde wist bij Hoonhorst niet te scoren (foto: RTV Drenthe) De aansluitingstreffer van DVSV (foto: RTV Drenthe/Stan Timmermans)

VOETBAL - DVSV heeft de slag om de koppositie in de vijfde klasse A verloren. In Overijssel was medekoploper Hoonhorst met 2-1 te sterk. DVSV-spits Brian van der Zweerde beleefde een misselijke middag.

Na zuinige jaren speelt DVSV dit seizoen weer mee om de knikkers. Voorafgaand aan het treffen met Hoonhorst deelden beide ploegen de koppositie. Met een bus vol supporters reisde de formatie uit Darp met vertrouwen af naar Hoonhorst.



Bed

Op de heenweg maakte de bus een opvallende stop. Spits Brian van der Zweerde moest uit bed gelicht worden. "Normaal gesproken word ik wel wakker, maar ik denk dat ik slaap nodig had", lichte de aanvaller na de tijd toe. In de eerste dertien duels maakte Van der Zweerde liefst twintig goals. Tegen Hoonhorst was hij onzichtbaar.



Robin Hoeks en Chris Hurink zetten de thuisploeg uit Overijssel op voorsprong. Melvin Bezembinder zorgde voor de 2-1. Verder kwam DVSV niet. Zo moest Van der Zweerde een dubbele kater verwerken.



Gezellige avond

"We hebben vandaag niet thuis gegeven", vertelt hij. Van der Zweerde verzwijgt niet dat hij in de nacht voor de topper tot laat in café 't Olde Bessien is gebleven. "Het was een gezellige avond. Je moet niet anders naar deze wedstrijd toewerken dan anders. Normaal gesproken gebeurt het ook altijd. Daarvoor is het de vijfde klasse."



Zo moet DVSV toestaan dat Hoonhorst een gaatje van drie punten slaat. De rood-zwarten uit Darp blijven tweede.