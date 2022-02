Club Limbo voert opnieuw geen actie: 'Boete kan ik niet riskeren'

Hij zou meedoen met de landelijke protestactie De Nacht Staat Op aanstaande zaterdag, maar Jeffrey Mol houdt zijn Club Limbo toch gesloten. "De gemeente heeft aangegeven te gaan handhaven. Een boete van 20.000 euro kan ik niet riskeren." Vorige maand blies de club haar ludieke actie in navolging van Kapsalon Theater ook af, omdat de gemeente dreigde in te grijpen.

Na twee jaar gesloten te zijn geweest zou Mol komende zaterdag de deuren wel weer een nacht open gooien, als statement vanuit de nachthoreca om te laten zien dat ze er nog zijn, dat ze het moeilijk hebben en vooral om te laten zien dat het veilig kán: uitgaan. "Elke dag open is er één", vindt Mol. "Het is tijd voor een duidelijk statement."

Maar hij kwam van een koude kermis thuis: als hij opengaat dreigt een boete in de vorm van een dwangsom, kosten: 20.000 euro. "Dat bedrag is absurd en die boete kan ik niet riskeren", aldus Mol. "Voor een lager bedrag had ik het aangedurfd, maar dit kan ik niet."

Hek van de dam

De gemeente snapt dat de branche het zwaar heeft, maar kan niet door de vingers zien. De belangrijkste reden voor handhaving is dat het gewoon niet mag. "We hebben het afgestemd met andere burgemeesters en de protestactie is op dit moment niet verantwoord", legt Anita Klinkenberg van gemeente Emmen uit. "We keuren de actie af, omdat we het onverantwoord vinden."

Daarnaast is de gemeente bang dat als de club opengaat, omliggende horeca ook de openingstijden die avond verruimen. "Dat willen we voorkomen. We wachten de persconferentie van dinsdag af, dan moet er meer duidelijk worden."

Klingenberg beaamt dat de gemeente ziet hoe moeilijk het nachtleven het heeft. "Ze zijn de sector die als eerste dicht is gegaan en die als laatste open mag, dat is heel vervelend." Daarnaast zien ze de worsteling van de ondernemers. "De eigenaar van Club Limbo is een jonge ondernemer die dit met veel enthousiasme doet, maar we kunnen het in dit geval niet door de vingers zien."

De clubeigenaar snapt wel dat de gemeente in een lastig parket zit. "Zei hebben zich ook aan landelijke regels te houden natuurlijk", zegt Mol. "Maar voor het nachtleven is de koek op, we hebben perspectief nodig."

Versoepelingen

Na (bijna) twee jaar volledig dicht te zijn geweest gloort er licht aan het eind van de tunnel. Het kabinet is bezig met plannen om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Dinsdag wordt daar meer over bekend.