Waar blijven de blindegeleidelijnen in Rolde? Blinden en slechtzienden mijden het centrum van Rolde (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

Het centrum van Rolde is al jaren moeilijk toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Belangrijkste oorzaak: het ontbreken van de geleidelijnen.

Geschreven door Petra Wijnsema

Elzo Hiddinga kan alleen nog het verschil tussen licht en donker waarnemen. Hij is bewoner van een aanleunwoning bij zorgcentrum Henrik Kok in Rolde en dat is hét zorgcentrum voor ouderen met een visuele beperking in Drenthe. Hij mijdt het centrum van Rolde. “De weg naar het centrum gaat nog wel, maar als ik terugga, dan verdwaal ik”, zegt hij. Het is meer dan eens gebeurd dat hij verdwaalde.



'Het is eng'

Ernst-Jan Fix is slechtziend en doet vrijwilligerswerk bij Henrik Kok. Hij woont aan de ene kant van Rolde en de zorginstelling is aan de andere kant van het dorp. Het liefst maakt hij een omweg rond het centrum. “Maar ik kan moeilijk met modderschuiten aan komen zetten, dus als ik er naartoe ga, dan kom ik door het centrum. En dat is geen pretje. Het is eng”, zegt Fix.



Het probleem ontstond bij de aanleg van het zogeheten ‘shared space’, zo’n drie en een half jaar geleden. De stoepen en zebrapaden verdwenen en de snelheid ging omlaag. En de geleidelijnen verdwenen. “Wij hebben al voor de aanleg van de shared space overleg gehad met de gemeente. Er is ons half toegezegd dat de geleidelijnen op termijn terug zouden komen. Maar daar wachten we nog steeds op”, aldus Fix. De zebrapaden zijn binnen een jaar weer teruggekeerd.



Politiek werkt niet mee

Een paar jaar geleden liet de gemeente Aa en Hunze een onderzoek instellen naar de situatie, met medewerking van kennisinstelling voor blinden en slechtzienden Visio. De resultaten daarvan zijn niet openbaar gemaakt.



De PvdA heeft in een periode van twee jaar tot drie keer toe vragen gesteld over de kwestie. Maar de antwoorden zijn tot op heden uitgebleven. Wethouder Henk Heijerman wil niet reageren. “Het onderwerp met bijbehorend rapport moet nog uitgebreider worden besproken aan de collegetafel. Pas als er een collegeadvies is, kan de wethouder antwoord geven op vragen”, meldt een woordvoerder van de gemeente.