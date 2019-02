Deel dit artikel:













Zeven tegentreffers Achilles 1894: 'Triest en slecht' Hoofdtrainer Paul Weerman van Achilles 1894 baalt stevig (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Door een stevige nederlaag bij concurrent Silvolde nemen de zorgen voor Achilles 1894 toe. De Assenaren werden in Gelderland van het kastje naar de muur gestuurd en moesten uiteindelijk zeven tegentreffers slikken: 7-2.

"Een beschamende nederlaag. Triest en slecht. Als je tegen een mededegradatiekandidaat zo verliest is dat niet best", windt hoofdtrainer van Achilles 1894 er na de 7-2 geen doekjes om.



Vervelende blessures

In de Achterhoek zette Daniël Sanafikhah Achilles 1894 nog op voorsprong. Weerman: "Dat geeft, ondanks de moeilijke fase waarin we zitten, vertrouwen. We gaan met 2-1 de rust in, maar dat had ook 5-1 kunnen zijn. Of zelfs 6-1. Het was van een beschamend niveau."



Bij 7-2 klonk uiteindelijk het eindsignaal. "Ik verwijt mijn spelers niet dat ze hun best niet doen, maar alleen hard werken is niet genoeg", gaat Weerman verder. "Natuurlijk hebben we een aantal vervelende blessures, maar nog steeds beschikken we over genoeg kwaliteiten. Je hoeft niet een na laatste te staan, maar dat staan we wel."



Kleine verschillen

Na zeventien duels heeft Achilles 1894 evenveel punten. Opponent Silvolde, dat op een veilige twaalfde plaats staat, heeft twee punten meer. "De verschillen zijn klein. We moeten ons uit deze situatie gaan voetballen."