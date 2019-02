Raptim krijgt late zege cadeau in derby

VOETBAL - Raptim heeft in een teleurstellende derby gewonnen van Dalen. De formatie uit Coevorden trok op de valreep dankzij een keepersblunder aan het langste eind.

Door de bemazzelde zege gaat Raptim op de ranglijst in de derde klasse C voorbij Dalen. De manschappen van trainer Jan Wielink staan nu vierde. Dalen zakt twee plekken en is na twaalf wedstrijden de nummer zes. Het verschil tussen beide clubs is een puntje.Voor eigen publiek was Dalen de meest gevaarlijke partij. Vooral in de tweede helft dwong de thuisploeg een serie kansen af. Met name Peter Harkes was verschillende keren dicht bij succes, maar de 1-0 bleef telkens achterwege. Ook aanvoerder Tijmen Venhorst kon de ban niet breken. Hij kwam net te laat om een voorzet van Harkes binnen te werken.De wedstrijd leek in een doelpuntloze remise te eindigen, maar door een blunder van Rick Braam greep Raptim alsnog de winst. De doelman van Dalen liet de bal een minuut voor tijd door zijn vingers glippen. Raptim-aanvoerder Arnoud ter Bruggen was er als de kippen bij om de bal tegen de touwen te schieten: 0-1."Ik dacht dat het o-o zou blijven. Maar de bal viel uiteindelijk nog goed voor Raptim", zegt de winnende trainer Wielink, die in het verleden werkzaam was bij Dalen. "We hoeven geen kampioen te worden, maar we kunnen wel omhoog kijken."