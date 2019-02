Deel dit artikel:













Alcides kent slechte generale voor Drentse topper Alcides verliest in Hoogland. (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Alcides heeft niet kunnen winnen van het goed presterende Hoogland. De ploeg van trainer Wilko Niemer verloor in Utrecht met 2-1.

Geschreven door Stan Timmerman



Door de nederlaag zakt de Meppeler formatie naar de zevende positie, terwijl de geel-zwarten vorige week na de overwinning op Silvolde nog een plekje stegen. De ploeg heeft 27 punten na 19 wedstrijden.



Blessure

Na een klein half uur spelen kwam de wedstrijd stil te liggen door een ernstige blessure aan de kant van Hoogland. Martijn Schilthuis ging door zijn knie, waardoor het spel ruim vijf minuten stil lag. Vlak na de pauze zou Schilthuis afgevoerd worden naar het ziekenhuis.



Vrijwel direct na de hervatting scoorde Hoogland de 1-0. Die stand bleef een klein uur op het scorebord staan. In de slotminuten gooide Hoogland de wedstrijd in het slot door de 2-0 te maken. Jaouad Akloud deed in de blessuretijd te laat iets terug namens de Meppelers.



Drentse topper

Volgende week zondag staat er een Drentse topper op het programma tussen titelkandidaat Hoogeveen en Alcides.