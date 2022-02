Gerommel rond het Zwanemeer bij Eext om parkeerplekken voor vissers

Hangplek

Een aantal van hen zegt in het verleden last te hebben gehad van de vissers. Ze vrezen dat de parkeerplekken vooral gebruikt gaan worden als jongerenhangplek of door vissers die hun auto vooral gebruiken om de radio aan te kunnen zetten.

De Boer: "Het feit dat je dit gebied openstelt voor auto's vinden we een brug te ver. Ons alternatief is dat de gemeente de parkeerplekken net buiten het bos aanlegt, in de berm, en niet aan de rand van het Zwanemeer. Op de parkeerplaats bij het zwembad zie je al vaak jongeren die allerlei troep achterlaten. Dat willen we hier niet."

Excuses van gemeente

De groep van vijftien had gisterochtend een gesprek met de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Aa en Hunze. Die betuigde spijt voor het feit dat omwonenden niet op de hoogte waren gebracht en voor het weghalen van de schildpaddenboom. Hij belooft daar een nieuwe boom voor terug te zullen leggen. "Dat het nu zo kaal lijkt, is omdat we vooral onderbegroeïng verwijderd hebben. Dat is, als je er niets aan doet, binnen no time weer terug", vertelt de ambtenaar aan de groep.