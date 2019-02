Deel dit artikel:













Eenvoudige middag vv Emmen, VKW blijft in het spoor Drie Drentse zeges in de eerste klasse F (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Vv Emmen heeft in de titelstrijd in de eerste klasse F geen fout gemaakt tegen Noordster. De bezoekende laagvlieger werd in Emmen puntloos huiswaarts gestuurd. Het werd 4-0.

Nick Kroeze en Janiek Arends, tweemaal, hielpen vv Emmen in een zetel. Na de pauze (3-0) verzorgde Jordy Gierveld het toetje. "We waren vanaf de eerste minuut heer en meester", is vv Emmen-hoofdtrainer Hendrik Oosting tevreden. "Als je naar de ranglijst kijkt waren we ook verplicht dit duel te winnen.



"We hebben vanmiddag geen zorgen gehad. Aan ons spel kun je zien dat we meestrijden om de bovenste plaatsen. We zijn over de helft en hebben het minst aantal verliespunten. Dan moet je stellen dat we voor een prijs moeten gaan. Het pakken van een periodetitel is ons doel", verklapt Oosting.



Hete adem

VKW blijft de hete adem in de nek van de top-2. De formatie uit Westerbork rekende op eigen veld af met GAVC. Na rust beslisten Frits Nijstad en Anjo Willems het treffen. VKW heeft een punt minder dan vv Emmen.



Jelle Smilda

GOMOS drukte hekkensluiter Nieuw Buinen verder de problemen in. De gasten uit Norg zegevierden met 0-3. Alle goals vielen na rust. Zo prikte Jelle Smilda twee keer raak.