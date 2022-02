Borger-Odoorn wil de komende acht jaar 500 nieuwe huizen erbij

De komende acht jaar 500 woningen bij bouwen in de gemeente Borger-Odoorn; dat is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders, blijkt uit de nieuwe woonvisie.

Waar in de vorige woonvisie krimp centraal stond, lijkt de opvolger in alles het tegenbeeld te zijn. Woonwethouder Nynke Houwing neemt sinds 2018 een kentering waar. Nog geen zes jaar geleden stonden te koop-bordjes een eeuwigheid in menig voortuin, nu zijn de woningen en kavels vandaag de dag niet aan te slepen. Inwoners en projectontwikkelaars schreeuwen erom. "In heel Nederland zie je de vraag exploderen, ook bij ons", aldus Houwing.

Doorzonwoning

Naast de toegenomen vraag heeft er ook een schifting plaatsgevonden in de typen woningen. "Niet langer de doorzonwoning, maar de starters- of levensloopbestendige woning heeft de voorkeur." Het beleid moest dus hoognodig op de schop.

Borger-Odoorn zet meteen hoog in, ondanks dat onderzoek uitgaat van een voorzichtige opwaartse beweging. "Te karig gesteld, vonden wij. We zien kans voor een maximale groei van vijf procent bovenop de huidige voorraad (ongeveer 11.500 woningen)."

Afhankelijk van de vraag

De 500 nieuwe huizen kunnen, naast koopwoningen, ook sociale koop- en huurwoningen De exacte verdeling staat nog niet vast. Houwing: "Uitvoeringsplannen zijn in de maak en inbreidingslocaties in kaart gebracht. Afhankelijk van de vraag kijken we waar we aan de slag kunnen gaan."

De meeste kansen lijken in Borger te liggen. Houwing ziet daar vooral in de omgeving Daalkampen, de Hoofdstraat en de vroegere locatie van het Esdal College goede locaties. Achter de multifunctionele accommodatie (MFA) Noorderbreedte in Nieuw-Buinen moeten levensloopbestendige woningen en sociale huurwoningen voor jongeren komen.

Zelfbewoningsplicht

Voor de rest heeft de gemeente meer armslag om ervoor te zorgen dat woningen terechtkomen bij de eigen inwoners. "Vroeger konden we daar moeilijk op sturen, maar nu kunnen we mensen eerder in een soort voorkeurspositie manoeuvreren", zegt de wethouder. Er geldt bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht voor onder meer nieuwe woningbouwkavels.