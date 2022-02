Plaatselijk Belang Elim wil dorpshuis verhuizen

Plaatselijk Belang Elim wil het dorpshuis van Elim verhuizen van de huidige locatie 't Vonder naar het vrijkomende verenigingsgebouw De Open Deur. Het gebouw van de hervormde kerk biedt meer mogelijkheden voor activiteiten.

De Open Deur in het centrum van Elim is nu nog in bezit van de Hervormde kerk, aan de overkant van de Dorpsstraat. Met het oog op een mogelijke kerkenfusie, de kosten en de moeite om vrijwilligers te vinden zet de kerk het gebouw in de verkoop. Plaatselijk Belang wil dat de gemeente Hoogeveen de kans grijpt om het dorpshuis daar onder te brengen.

Meer ruimte

In tegenstelling tot het huidige dorpshuis 't Vonder, in een voormalige school, biedt De Open Deur door de grotere zalen mogelijkheden voor toneelvoorstellingen en uitvaarten.

"Wanneer deze in particuliere handen komt en verloren gaat als sociale functie zou dit betekenen dat er geen of onvoldoende ruimte is voor begrafenissen, toneel en andere activiteiten. Ook zal de vergader- en verenigingsruimte beperkt worden", schrijft Plaatselijk Belang in een brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

De zaalruimte in het dorp is onlangs al afgenomen doordat Café De Casteleyn met grote zaal is verkocht en verbouwd tot appartementen.

Vorig jaar kreeg Elim geld vanuit de provinciale subsidiepot Vitaal Platteland voor het ontwikkelen van een nieuwe maatschappelijke voorziening, met dat geld wordt nu een haalbaarheidsonderzoek gedaan.

Extra geld nodig

Voor Plaatselijk Belang is de keuze echter al gemaakt. "Het gebouw is mooier, ligt centraal en van oudsher is het al de plek waar veel activiteiten plaatsvinden", zegt voorzitter Jan Benjamins. Daarvoor moet de gemeente wel met geld over de brug komen.

Het gebouw moet gekocht worden van de kerk, het huidige dorpshuis kan verkocht worden door de gemeente, dat eigenaar is. "'t Vonder is goed geschikt voor woningbouw", aldus de voorzitter. "Voor De Open Deur zal nog wel wat geld nodig zijn, onder andere voor verbouwing en aanpassingen."

Dat de gemeente Hoogeveen op dit moment bezig is te bezuinigen op dorpshuizen, doet niks af aan de wensen Plaatselijk Belang. "Dat staat hier los van, daar zijn wij niet mee bezig. Wij willen dat het dorpshuis behouden blijft en vinden daarvoor De Open Deur het meest geschikt."