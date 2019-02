Michael de Leeuw: Dit had ons niet mogen gebeuren

VOETBAL - In plaats van een gedeelde negende plek staat FC Emmen na de verloren uitwedstrijd tegen Excelsior weer onder de streep. De euforie na de goal van Michael de Leeuw verdween als sneeuw voor de zon.

Euforie FC Emmen snel verdwenen: 2-1 nederlaag

"Dit had ons niet mogen gebeuren", aldus de doelpuntenmaker na afloop. "Als je in de 60e minuut op voorsprong komt moet je minimaal gelijkspelen. Helemaal als je beseft wat de belangen zijn van dit duel."De Leeuw had kort na afloop nog geen verklaring hoe Emmen de voorsprong zo snel uit handen kon geven. "Misschien zaten we nog te lang in de roes na de goal. Ik weet het niet. Zoiets is ook altijd lastig te verklaren. Wat ik wel vond is dat we bij die tweede goal lagen te slapen. Bij die vrije bal situatie hadden er gewoon een aantal spelers voor die bal moeten springen."