Gevangenen Esserheem in quarantaine vanwege 35 coronabesmettingen

Alle bijna 220 gedetineerden in gevangenis Esserheem in Veenhuizen zitten sinds vandaag in quarantaine, omdat 35 van hen besmet zijn met het coronavirus. Dat laat woordvoeder René Hut van de PI Veenhuizen, waar ook Norgerhaven en Klein Bankenbosch onder vallen, weten.

De 35 besmette gevangenen zitten op verschillende afdelingen en hebben geen of milde klachten. De quarantaine betekent voor alle gedetineerden dat ze vrijwel de hele dag in hun cel moeten blijven. Hun dagprogramma's, die bestaan uit onder meer werken, sporten of recreatie, zijn tijdelijk geschrapt. Ook mag er geen bezoek komen. "Dit is een ingrijpende, maar ook noodzakelijke maatregel. Met deze preventieve maatregel wil de directie de kans op verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken", aldus Hut.

De 35 positief geteste gedetineerde gaan zeven dagen in quarantaine. Daarna moeten ze naar de medische dient voor controle en als ze 24 uur klachtenvrij zijn, mogen ze uit quarantaine.

Negen testweigeraars

Alle andere gevangen zijn ook uit voorzorg getest, op negen mannen na. Die weigerden. Omdat niet bekend is wat hun situatie is, worden ze op dezelfde manier behandeld als de besmette gedetineerden. De andere bijna tweehonderd testten negatief, maar moeten dus wel preventief in quarantaine. Zij worden maandag opnieuw getest. Zij mogen alleen uit hun cel om te douchen of in kleine groepjes te luchten.

Onder personeel is ook sprake van besmettingen of van gedwongen thuisquarantaine door nauwe contacten met besmette mensen. In Norgerhaven en Klein Bankenbosch zijn geen besmettingen ontdekt. Hun dagprogramma's gaan daarom gewoon door. Wel zitten van die gevangenissen medewerkers in thuisquarantaine.

Begrip

Volgens Hut hebben de meeste gevangenen die in Esserheem gedwongen in quarantaine zitten begrip voor de situatie. De directie hoopt dat de gevangenis over anderhalve week weer coronavrij is door de getroffen maatregelen.