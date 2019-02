Deel dit artikel:













Berends schiet Hoogeveen naar zege in topper Een nieuwe zege voor Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

VOETBAL – Hoogeveen blijft volop meestrijden in de top van de hoofdklasse A. De ploeg van trainer Nico Haak won de topper tegen nummer één RKZVC uit Zieuwent met 1-0. Mocht Hoogeveen zijn twee inhaalwedstrijden winnen, dan is het de nieuwe koploper.

Geschreven door Florian van Velthoven

De verwachtingen waren hooggespannen omdat het eerste duel in Zieuwent een eindstand had van 3-6 voor Hoogeveen. Vorige week speelde de ploeg van trainer Nico Haak ook een attractieve wedstrijd tegen Fortuna Wormerveer. Het kwam terug van een 3-0 achterstand, maar verloor uiteindelijk toch met 4-3.



RKZVC beste kansen

De openingsfase was met name aan de kant van Hoogeveen wat weifelend. RKZVC kreeg in het eerste half uur goede mogelijkheden via Jens Schutten en Sjors Storkhorst, maar keeper Nick Borgman was een sta in de weg. Daarna was Twan Berends dicht bij een doelpunt, maar had het vizier niet helemaal op scherp.



Hoogeveen sterker

Na rust kwam Hoogeveen een stuk sterker uit de kleedkamer. Thomas Reinders en Saber Hendriks misten flinke mogelijkheden. Vooral laatstgenoemde had moeten scoren, maar schoot net voorlangs. RKZVC had daarentegen de 1-0 op de schoen via Wout Blasman, maar die miste oog in oog met doelman Huib Jonkman.



In de 84ste minuut was het dan eindelijk wel raak. Twan Berends kopte raak na een mooie voorzet van Bjorn Zwikker. “Een heerlijk gevoel”, zo zei de matchwinner na afloop. “We zijn nog steeds de ploeg met het minst aantal verliespunten, en dat met twee wedstrijden minder gespeeld dan de concurrentie.”



Ondanks het minst aantal verliespunten staat de ploeg van trainer Nico Haak nog steeds vierde met 33 punten, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan koploper SDO uit Bussum. Die ploeg heeft 35 punten.