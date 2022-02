Plan voor zes meter hoge zonnewand bij Erica geschrapt: 'Fantastisch toch?'

Een deel van de inwoners van Erica zal na vandaag opgelucht ademhalen. De door hun gevreesde zonnewand langs de snelweg A37 bij woonwijk Parc Sandur in Emmen komt er niet, zo bevestigt projectleider Okke van Brandwijk van Rijkswaterstaat. Daardoor blijft het zicht op het open landschap gewaarborgd.

Bert Schoenmaker had vandaag bijna geen betere mededeling kunnen krijgen. "Fantastisch toch?", jubelt de inwoner van Erica als hij wordt geconfronteerd met het besluit van de provincie Drenthe om de zonnewand van 6,5 meter hoog en ruim twee kilometer lang uit de zogeheten zonneroute langs de A37 te schrappen. In plaats van de zonnewand worden er nu zonnepanelen in een vlakke opstelling op de route aangelegd. Die komen amper boven de vangrails uit. "Een aanzienlijk verschil", vindt Schoenmaker.

'Niet schreeuwen en gek doen'

Hij is een van de gezichten van werkgroep Zonnewand A37 NEE, die van meet af aan de hakken in het zand zette als het ging om de komst van de zonnewand. "We zijn het niet oneens met de zonneroute, maar zo'n zonnewand wordt te gek. We hebben iedere keer onze stem daarover laten horen", blikt hij terug. En dat ging volgens Schoenmaker op een normale manier. "Je kunt wel gaan schreeuwen en gek doen, maar daar bereik je niks mee. Blijf met elkaar in gesprek", luidde het devies van de werkgroep.

Een houding die achteraf de juiste was, denkt ook Van Brandwijk. "Dit is waarom je bijvoorbeeld zienswijzen kunt indienen: zodat je duidelijkheid krijgt", benadrukt de projectleider. Ook de gemeentelijke enquête over de zonnewand liet weinig onduidelijkheid over. Van duizend inwoners van Erica zag tachtig procent de komst van de zonnewand niet zitten. "En die uitkomst hebben we meegenomen. De mensen uit Erica lieten zich duidelijk horen en op een positieve manier. Het is belangrijk dat je zo'n proces met de omgeving voert."

Visualiseren

Van Brandwijk zag de protesten tegen de zonnewand pas echt op gang komen toen met digitale schetsen werd gevisualiseerd wat voor ruimte zo'n zonnewand in beslag zou nemen. "Zo'n visualisatie is een behoorlijke kostenpost, maar op basis van dit project zal ik het altijd opnieuw adviseren. Daarna kwamen de klachten pas écht. En toen konden we de discussie ook pas voeren. Het open landschap is Erica gewoon veel waard", concludeert hij.

Dat visualiseren deed werkgroep Zonnewand A37 NEE ook. Zij pakten het aan door twee zeecontainers op elkaar te stapelen en daarmee te laten zien wat zoiets met het uitzicht doet. Het zorgde ervoor dat de petitie om de zonnewand te voorkomen in september vorig jaar 1157 keer werd ondertekend. Toch wilde Schoenmaker zich daarmee niet al rijk rekenen. "Ik loop bijna elke ochtend in het veld bij de A37 met de hond. En elke keer dacht ik: het zal toch niet dat die wand er komt? Ik ben blij dat ik die gedachte nu kan laten varen."

Plan vaststellen