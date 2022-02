Het Actiecomité Steun de Kazerne is een petitie gestart om de Johan Willem Friso Kazerne in Assen te behouden. Staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie liet gisteren in een brief weten dat de kazerne op de nominatie staat om gesloten te worden. Daarop heeft het comité, dat bestaat uit bezorgde Assenaren, de petitie opgesteld.

Ook in 2011 en 2013, toen de kazerne eveneens met sluiting werd bedreigd, was de actiegroep actief en werden online petities gestart. De laatste keer leverde dat bijna 10.000 steunbetuigingen op, volgens Assenaar Jan Maarten Pol. "De oud-leden hebben de koppen weer bij elkaar gestoken en een nieuwe petitie opgesteld", vertelt de Assenaar, die in het dagelijks leven advocaat is.

'Klap in het gezicht'

Pol noemt het nieuws dat opnieuw sluiting dreigt "ontzettend teleurstellend". Pol: "We hebben een nieuw kabinet en het eerste dat dat doet, is Groningen leegpompen, de afdeling kinderhartchirurgie in Groningen sluiten en dan is ook Assen aan de beurt." Telkens gaat het ten koste van werkgelegenheid, stelt hij. "Noord-Nederland is steeds aan de beurt en dat is steeds weer een klap in het gezicht."

Pol had de plannen voor sluiting van de kazerne in Assen niet zien aankomen. "Bezuinigingen lagen niet in de rede. Er zou juist geïnvesteerd moeten worden in Defensie. Maar blijkbaar is de kazerne in Assen toch weer het eerste waar men naar kijkt. Dat het oud en daardoor lastig te verduurzamen is, is volgens mij ook een kans. Je kunt een mooi oud, historisch pand, kun je ook prachtig aanpassen aan de moderne tijd. Dat dat veel zou kosten, is een ruim begrip. Als men een schilderij van 175 miljoen koopt om in het Rijksmuseum te hangen (De Vaandeldrager van Rembrandt, red.) dan kan er ook wel wat geld af voor een kazerne in Assen, zou ik denken."

Petitie twee maanden online

De petitie Steun de Kazerne staat sinds vandaag op petities.nl en was rond 21.45 uur vanavond bijna honderd keer getekend. Volgens Pol staat hij de komende twee maanden open. Daarna biedt het actiecomité hem aan staatsecretaris Van der Maat. "We zullen ons weer laten horen vanuit Assen. Kennelijk is dat altijd weer nodig, maar we zijn strijdvaardig."