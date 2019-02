Voorjaarsvakantie: Elke dag een avontuur in Drenthe

Met de eerste echte lentedag achter de rug hebben we alvast een goed begin gemaakt met de voorjaarsvakantie! De komende week zijn de scholen dicht en is er dus volop tijd om te genieten van al het moois dat onze provincie te bieden heeft.

Speciaal voor deze gelegenheid maken we een lijstje vol inspiratie, zodat je met óf zonder kinderen zeker weet dat je een avontuurlijke voorjaarsvakantie tegemoet gaat!Sinds kort vliegt er een nieuwe vogelsoort rond in de tropische kas van dierentuin Wildlands in Emmen . Dit is de soembawalijster, oorspronkelijk uit Azië. Wildlands doet mee aan het fokprogramma van de vogel en hoopt binnenkort nakomelingen te kunnen verwelkomen. Het aantal soembawalijsters in het wild gaat hard achteruit, omdat het vogeltje populair is onder handelaren en daardoor wordt bedreigd.En ben je dan toch in de dierentuin om de bijzondere lijster te spotten, neem dan gelijk een kijkje in de stallen van de nijlpaarden, de zebra's, neushoorns en struisvogels. Als het koud is staan de dieren binnen, en mag je ze van héél dichtbij bekijken!Heb je kinderen op de basisschool? Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande organiseert op dinsdag een dag speciaal voor kinderen tussen de vier en de twaalf jaar.Wil je weten waar de kinderen in de oorlog mee speelden? Kom dan naar het museum om spelletjes van toen te maken én te spelen. Pannenkoeken met stroop aten ze toen wel. Na afloop staat er in het museum ook een pannenkoek op het menu! Kosten zijn vier euro, inclusief pannenkoek.Op woensdag (maar eigenlijk van dinsdag tot en met zaterdag) kun je terecht in Meppel bij het Drukkerijmuseum. Sta als een boekdrukker achter de stampende drukpersen waar met inkt en papier het gezette woord vastgelegd wordt. Schep je eigen papier in een grote oude papierton, gevuld met cellulose en liters water.Kinderen kunnen zelf aan het werk in de kinderdrukkerij , er is een leuke speurtocht door het museum met een presentje als beloning.Voor opa's en oma's is het natuurlijk ook leuk om een dag met de kleinkinderen op pad te gaan. Tijdens de Opa- en Omadagen ontdek je in het Drents Museum en het Drents Archief het mysterie van het oude Nubië en maak je kennis met de schatten van de Nubiërs. Je ontcijfert het geheimschrift, maakt farao-muziek en ontdekt spannende dieren.Opa's en oma's, ouders, kinderen en kleinkinderen kunnen van dinsdag tot en met donderdag terecht in het oudste stukje van Assen. Kinderen tot 18 jaar mogen gratis naar binnen. Opa’s, oma’s en andere volwassenen betalen bij de start in het Drents Museum 9,50 euro voor het totale programma.Benieuwd naar wat er in de grond zit? In aanloop naar de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen doet de provincie Drenthe archeologisch onderzoek bij Dalen. Wie dit leuk vindt mag komen kijken naar wat er tot nu toe is gevonden, op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari.Tussen 10.00 uur en 16.00 uur start elk uur een presentatie in het nieuwe infocentrum Hunebed Highway langs de N34. Aansluitend zijn er vondsten te bekijken en rijdt er een bus naar de opgraving. Hier vertellen archeologen meer over hun werk en de vondsten. Kinderen kunnen zelf als archeoloog aan de slag en zoeken naar sporen. Het is trouwens niet de bedoeling dat je op eigen gelegenheid naar de opgraving rijdt.Zoals je kan lezen zijn de meeste genoemde activiteiten op meerdere dagen te doen. Kijk daar dus even goed naar voor je op pad gaat! Dit was slechts een greep uit de verschillende dingen die er georganiseerd zijn tijdens de voorjaarsvakantie. Natuurlijk kun je er ook altijd op uit trekken om te wandelen of fietsen in de bossen en over de heide. Wij wensen je in ieder geval een fijne en avontuurlijke voorjaarsvakantie!