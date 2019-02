Geld gejat bij inbraak in Nieuw-Weerdinge

Bij een inbraak in Nieuw-Weerdinge is afgelopen vrijdag geld gestolen. De daders hebben aan de achterkant van het huis aan het Weerdingerkanaal Zz de deur opengebroken.

Dit gebeurde tussen 11.40 uur en 12.10 uur. Er is vervolgens een burgernetmelding geweest met de vraag of er verdachte dingen waren gezien.Hierop meldde zich een getuige die aangaf dat er diezelfde dag rond 10.30 uur twee donkergetinte jongens in een bus van een rioolontstoppingsbedrijf probeerden te komen. Ze werden gelijk weer uit de bus gestuurd en zijn toen in de richting van Emmen gelopen.Wie iets gezien of gehoord heeft kan contact opnemen met de politie.