DVSV als koploper terug in Onze Club

VOETBAL - In de uitzending van Onze Club aandacht voor vier duels uit het zondagvoetbal en natuurlijk was er weer ruim baan voor de rubriek 'de vijfde klasse F'. Daarin viel er uiteindelijk weer eens wat te juichen voor Erica'86.

De uitzending van Onze Club

De topper in de uitzending is het duel in de zondaghoofdklasse A, tussen Hoogeveen en RKZVC. RKZVC is de koploper, maar Hoogeveen staat er eigenlijk beter voor, maar heeft nog wat inhaalduels tegoed. Daardoor staat de formatie van trainer Nico Haak nu slechts op plek 4.In de 1e klasse F, ook van het zondagvoetbal, moest SVBO op bezoek bij koploper SWZ Sneek en in de 3e klasse C stonden Dalen en Raptim tegenover elkaar.Jarenlang was DVSV uit Darp het lelijke eendje in Drenthe. De ploeg stond steevast onderaan in de vijfde klasse en vaak ook nog eens met maar een handjevol punten. Maar dit jaar is alles anders. DVSV is medekoploper in de 5e klasse C en stond vandaag tegenover die andere nummer 1, Hoonhorst.In de rubriek 'de vijfde klasse F' bezochten we die club die al vanaf 28 mei van het vorig jaar niet meer had gewonnen: Erica'86.. en wat denk je?