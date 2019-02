Deel dit artikel:













Samenvatting: Excelsior - FC Emmen Excelsior won met 2-1 van FC Emmen (foto: Gerrit Rijkens)

In een teleurstellende wedstrijd is FC Emmen er niet in geslaagd drie punten mee te nemen uit Rotterdam. Excelsior was met 2-1 te sterk.





De samenvatting kun je het best bekijken op je pc of laptop met een snelle internetverbinding. Vergeet niet het geluid aan te zetten. Wij hebben de belangrijkste momenten uit de wedstrijd voorzien van een foto en het wedstrijdverslag van commentatoren Niels Dijkhuizen en René Posthuma. Deze speciale samenvatting van het duel kun je hier bekijken