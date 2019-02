Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gevangene in boom houdt brandweer bezig De brandweer probeerde de man met een hoogwerker uit de boom te krijgen (archieffoto: Persbureau Meter)

Een gedetineerde van de gevangenis in Veenhuizen heeft de brandweer zaterdagnacht flink beziggehouden. Hij was op de binnenplaats in een boom geklommen en weigerde naar beneden te komen.





Of de gedetineerde mogelijk uit de gevangenis wilde ontsnappen, kan de persvoorlichter van Dienst Justitiële Inrichtingen nog niet zeggen. De brandweer probeerde de man met een hoogwerker uit de boom te krijgen, maar de gevangene weigerde zich te laten verplaatsen. Dit meldt Assenstad.nl Of de gedetineerde mogelijk uit de gevangenis wilde ontsnappen, kan de persvoorlichter van Dienst Justitiële Inrichtingen nog niet zeggen.